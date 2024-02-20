Польский аграрный министр обратился к фермерам перед протестом, пригласил к разговорам

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский накануне большого протеста фермеров обратился к ним в письме, в котором обозначил приоритеты министерства и пригласил протестующих к переговорам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Секерский обратился с письмом к протестующим фермерам в понедельник вечером, письмо было обнародовано министерством. В нем он признал, что "регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной является одним из приоритетов министерства".

"Национальный запрет на импорт зерновых, семян рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов переработки, таких как пшеничная мука, отруби и жмых, в Польшу остается в силе", – напомнил он.

Секерский отметил, что его министерство хочет "разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое бы распространяло защиту рынка на другие чувствительные продукты, такие как сахар, мясо птицы, яйца, мягкие фрукты, мед, яблочный сок, масло, среди прочего".

В письме сказано, что в 2022 году Польша зафиксировала положительное сальдо в торговле с Украиной, которое составило 3,5 млн евро. "Однако в случае торговли агропродовольственными товарами стоимость экспорта из Польши в Украину в 2023 году составила 1,033 млрд евро, а стоимость импорта из Украины – 1,69 млрд евро, следовательно, возникает дефицит в размере 656 млн евро", – говорится в письме.

Секерский предупредил, что полное закрытие границы может привести к остановке польского экспорта товаров в Украину и, таким образом, к потере многих рабочих мест.

Министр заявил, что в начале марта планируется "начать помощь производителям кукурузы и выплату помощи в связи с засухой". Также планируется возобновить предоставление 2% кредитов ликвидности.

Министр заверил, что его кабинет хочет решать проблемы вместе с фермерами и пригласил их на переговоры. "Мы бы хотели, чтобы результатом нашей совместной работы стала договоренность о решении текущих проблем и разработка программы на будущее", – написал он.

Он также обратился к протестующим с призывом как можно меньше мешать общественности своими действиями.

Как известно, 20 февраля польские фермеры собираются заблокировать все пограничные переходы с Украиной.

Напомним, 18 февраля сообщалось, что протестующие вечером пытались блокировать пути на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но полиция вмешалась. Движение грузовиков на этом КПП в воскресенье полностью заблокировали.

В понедельник "Укрзализныця" сообщила, что протестующие в воскресенье заблокировали пассажирский поезд "Киев-Хелм", после вмешательства полиции поезд смог проехать.