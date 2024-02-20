Проросійські сили скористалися протестом фермерів у Чехії

Проросійські сили скористалися протестом фермерів, під час якого близько 500 тракторів в'їхали в Прагу в понеділок вранці, дискредитувавши тих, хто справді виборює кращі умови для аграріїв.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Протест не був підтриманий основними чеськими фермерськими організаціями – Чеська сільськогосподарська палата, Сільськогосподарська асоціація та Асоціація приватних фермерів відмовилися брати в ньому участь.

Організаторами акції протесту виступили Богумір Дуфек, президент Профспілки працівників сільського господарства і харчової промисловості та Асоціації вільних профспілок, і аграрний бізнесмен Зденек Яндейсек.

"Сьогоднішня демонстрація має мало спільного з боротьбою за кращі умови для фермерів. Демонстрацію організовують люди, які не приховують своєї підтримки, наприклад, Кремля, і переслідують інші цілі, ніж інтереси фермерів", – заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Захід масово відвідали представники чеської проросійської та дезінформаційної сцени – такі як Їндржих Райхл, лідер чеської політичної партії PRO, та їхні прихильники. Ці люди також брали слово і виступали з критикою ЄС і чеського уряду, яку багато хто з присутніх фермерів відкидав.

"Якщо ми подивимося на групу людей, які вигукують антиурядові гасла і обзивають усіх, то це не те, чого ми хотіли. Ми хотіли мирного протесту і показати, що наш протест – це трактори на шосе і фермери, але ми сьогодні тут у меншості", – сказав чеським ЗМІ Мілош Малий, координатор фермерів, які приєдналися до протесту.

Він додав, що протест був "вкрадений" у фермерів.

Деякі проєвропейські та проукраїнські прихильники також були присутні на мітингу і зазнали фізичного нападу з боку демонстрантів, які також погрожували їм смертю. Ситуацію довелося вирішувати за допомогою спецпідрозділів міліції.

"На жаль, в очах громадськості деякі з демонстрантів завдають шкоди самим фермерам. Я розумію, що більшість з них розійшлися після полудня і дистанціювалися від решти протестувальників. Це не має нічого спільного з сільським господарством", – написав міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний у Twitter (X).

Офіційні протести – цього разу за підтримки провідних фермерських організацій, до яких приєдналися інші європейські країни – відбудуться в четвер.

Нагадаємо, польські фермери анонсували повну блокаду українських перевезень.