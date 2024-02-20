Пророссийские силы воспользовались протестом фермеров в Чехии

Пророссийские силы воспользовались протестом фермеров, во время которого около 500 тракторов въехали в Прагу в понедельник утром, дискредитировав тех, кто действительно борется за лучшие условия для аграриев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Протест не был поддержан основными чешскими фермерскими организациями – Чешская сельскохозяйственная палата, Сельскохозяйственная ассоциация и Ассоциация частных фермеров отказались принимать в нем участие.

Организаторами акции протеста выступили Богумир Дуфек, президент Профсоюза работников сельского хозяйства и пищевой промышленности и Ассоциации свободных профсоюзов, и аграрный бизнесмен Зденек Яндейсек.

"Сегодняшняя демонстрация имеет мало общего с борьбой за лучшие условия для фермеров. Демонстрацию организуют люди, которые не скрывают своей поддержки, например, Кремля, и преследуют другие цели, чем интересы фермеров", – заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Мероприятие массово посетили представители чешской пророссийской и дезинформационной сцены – такие как Йиндржих Райхл, лидер чешской политической партии PRO, и их сторонники. Эти люди также брали слово и выступали с критикой ЕС и чешского правительства, которую многие из присутствующих фермеров отвергали.

"Если мы посмотрим на группу людей, которые выкрикивают антиправительственные лозунги и обзывают всех, то это не то, чего мы хотели. Мы хотели мирного протеста и показать, что наш протест – это тракторы на шоссе и фермеры, но мы сегодня здесь в меньшинстве", – сказал чешским СМИ Милош Малый, координатор фермеров, которые присоединились к протесту.

Он добавил, что протест был "украден" у фермеров.

Некоторые проевропейские и проукраинские сторонники также присутствовали на митинге и подверглись физическому нападению со стороны демонстрантов, которые также угрожали им смертью. Ситуацию пришлось решать с помощью спецподразделений милиции.

"К сожалению, в глазах общественности некоторые из демонстрантов наносят вред самим фермерам. Я понимаю, что большинство из них разошлись после полудня и дистанцировались от остальных протестующих. Это не имеет ничего общего с сельским хозяйством", – написал министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный в Twitter (X).

Официальные протесты – на этот раз при поддержке ведущих фермерских организаций, к которым присоединились другие европейские страны – состоятся в четверг.

Напомним, польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок.