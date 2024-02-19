У Німеччині страйкуватимуть наземні працівники компанії Lufthansa

У вівторок Німеччина зіткнеться з новими перебоями в авіасполученні, оскільки профспілка Ver.di закликає до одноденного попереджувального страйку наземного персоналу Lufthansa.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Страйк, який розпочнеться рано вранці у вівторок і завершиться в середу о 7:10 ранку за центральноєвропейським часом, торкнеться хабів Lufthansa у Франкфурті та Мюнхені, а також інших німецьких аеропортів. Ймовірно, будуть значні скасування та затримки рейсів, йдеться в повідомленні профспілки, надісланому електронною поштою в неділю.

Багажники, вантажники та інші працівники наземних служб вже залишили роботу на початку цього місяця, що призвело до того, що Lufthansa скасувала від 80% до 90% запланованих рейсів.

Ver.di заявила, що остання акція відбулася після того, як профспілка не змогла досягти згоди на переговорах з Lufthansa 12 лютого. Там додали, що працівники відчули, що їх принизили попередніми пропозиціями авіакомпанії. Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 12,5%, або щонайменше на 500 євро більше на місяць протягом 12 місяців, а також додаткової інфляційної надбавки в розмірі 3000 євро для членів наземних екіпажів Lufthansa.

Наступний раунд переговорів між Ver.di та Lufthansa запланований на середу, 21 лютого – одразу після завершення останнього запланованого страйку.

В кінці січня багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи.