У німецькому Лімбургу відбудеться референдум про те, чи треба вбивати голубів

Міська рада Лімбурга, що в німецькій федеральній землі Гессен, вирішила провести референдум щодо того, чи потрібно скрутити шию частині голубів, які безконтрольно розмножуються в місті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

На спеціальній сесії міського законодавчого органу Лімбурга ввечері в понеділок, 19 лютого, депутати одноголосно підтримали попереднє рішення про вбивство частини голубів, що, зрештою, відкрило шлях до референдуму.

Засідання відбувалось під охороною поліції через побоювання, що його зможуть зірвати екоактивісти. Вони влаштували протест під будівлею міської ради, але в сутички він не переріс.

Схвалений владою Лімбурга план передбачав, що міських голубів заманюватимуть у пастку з їжею, звідки вони вже не зможуть втекти. Там їм скручуватиме шию спеціально призначений працівник. У такий спосіб місто сподівається значно зменшити популяцію голубів.

Референдум щодо цієї пропозиції відбудеться в Лімбургу 9 червня – разом із виборами до Європарламенту та міських парламентів. Аби рішення було ухвалене, в голосуванні мають узяти участь мінімум 25% виборців міста й щонайменше половина з них мають підтримати план.

Екоактивісти сподіваються, що їм вдасться заохотити громадян відхилити план. Тоді, згідно із законом, питання про вбивство голубів буде знято з порядку денного щонайменше на три роки.

Нагадаємо, минулого року Європейська комісія оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливить полювання на цих тварин.