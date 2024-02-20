В немецком Лимбурге состоится референдум о том, надо ли убивать голубей

Городской совет Лимбурга, что в немецкой федеральной земле Гессен, решил провести референдум относительно того, нужно ли свернуть шею части голубей, которые бесконтрольно размножаются в городе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

На специальной сессии городского законодательного органа Лимбурга вечером в понедельник, 19 февраля, депутаты единогласно поддержали предварительное решение об убийстве части голубей, что, в конце концов, открыло путь к референдуму.

Заседание проходило под охраной полиции из-за опасений, что его смогут сорвать экоактивисты. Они устроили протест под зданием городского совета, но в столкновения он не перерос.

Одобренный властями Лимбурга план предусматривал, что городских голубей будут заманивать в ловушку с едой, откуда они уже не смогут убежать. Там им будет скручивать шею специально назначенный работник. Таким образом город надеется значительно уменьшить популяцию голубей.

Референдум по этому предложению состоится в Лимбурге 9 июня – вместе с выборами в Европарламент и городские парламенты. Чтобы решение было принято, в голосовании должны принять участие минимум 25% избирателей города и не менее половины из них должны поддержать план.

Экоактивисты надеются, что им удастся поощрить граждан отклонить план. Тогда, согласно закону, вопрос об убийстве голубей будет снят с повестки дня минимум на три года.

Напомним, в прошлом году Европейская комиссия объявила о намерении изменить статус волков с "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделает возможной охоту на этих животных.