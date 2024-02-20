Суд заборонив транслювати на посольстві РФ у Німеччині кадри війни в Україні

Адміністративний суд Берліна 20 лютого залишив чинною заборону транслювати на будівлі посольства Росії в Німеччині кадри повномасштабної війни в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Годинний показ кадрів на російському посольстві в Берліні планувала українська громадська організація "Віче" в межах заходів, присвячених другій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Напередодні поліція заборонила проведення саме цієї частини акції, що юрист "Віче" Патрік Гайнеманн оскаржив в Адміністративному суді німецької столиці. Він стверджував, що трансляція ніяк не перешкоджатиме роботі посольства РФ, бо вікна його будівлі й так закриті.

Суд вирішив, що проєкція зображень і відео на частини будівлі посольства "скомпрометує гідність дипломатичної місії", тоді як держави, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, зобов’язані захищати приміщення дипломатичних представництв.

Це рішення ще може бути оскаржене у Вищому адміністративному суді землі Берлін-Бранденбург. У "Віче" поки не повідомляли, чи будуть оскаржувати рішення.

На суботу, 24 лютого, в Берліні заплановані кілька демонстрацій і мітингів проти Росії та її президента Владіміра Путіна і на знак солідарності з народом України. Деякі заходи мають відбутись поблизу російського посольства на вулиці Унтер-ден-Лінден в Берлін-Мітте.

Минулого року, нагадаємо, з-під посольства Росії у Берліні прибрали російський танк, виставлений там до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.