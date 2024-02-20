Суд запретил транслировать на посольстве РФ в Германии кадры войны в Украине

Административный суд Берлина 20 февраля оставил в силе запрет транслировать на здании посольства России в Германии кадры полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Часовой показ кадров на российском посольстве в Берлине планировала украинская общественная организация "Вече" в рамках мероприятий, посвященных второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Накануне полиция запретила проведение именно этой части акции, что юрист "Вече" Патрик Хайнеманн обжаловал в Административном суде немецкой столицы. Он утверждал, что трансляция никак не будет препятствовать работе посольства РФ, потому что окна его здания и так закрыты.

Суд решил, что проекция изображений и видео на части здания посольства "скомпрометирует достоинство дипломатической миссии", тогда как государства, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, обязаны защищать помещения дипломатических представительств.

Это решение еще может быть обжаловано в Высшем административном суде земли Берлин-Бранденбург. В "Вече" пока не сообщали, будут ли обжаловать решение.

На субботу, 24 февраля, в Берлине запланированы несколько демонстраций и митингов против России и ее президента Владимира Путина и в знак солидарности с народом Украины. Некоторые мероприятия должны состояться вблизи российского посольства на улице Унтер-ден-Линден в Берлин-Митте.

В прошлом году, напомним, из-под посольства России в Берлине убрали российский танк, выставленный там к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.