Польща викликала посла РФ через смерть Навального

Міністерство закордонних справ Польщі 20 лютого викликало посла Росії Сергєя Андрєєва у зв’язку зі смертю російського опозціонера Алексєя Навального у колонії минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні польського МЗС.

Під час виклику посла МЗС Польщі закликало російську владу "взяти на себе відповідальність за смерть Алексєя Навального і провести повне й прозоре розслідування для встановлення обставин і причин його смерті".

Відомство також нагадало, що російська влада демонструє "повну відмову від норм моралі" не лише в контексті поводження з власним громадянським суспільством, але й у війні, що триває проти України.

"Польща закликає Росію притягнути до відповідальності винних у незаконній агресії проти України, виплатити компенсації її жертвам та відповісти за злочини, скоєні проти української держави та її цивільного населення", – додали там.

Швеція, Фінляндія, Іспанія, Німеччина, Норвегія та інші країни раніше також викликали російських послів через повідомлення про смерть російського опозиціонера. Минулого тижня це також зробила Велика Британія.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають "додаткові санкції" проти Росії через смерть Навального. Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних.