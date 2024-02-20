Польша вызвала посла РФ из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Польши 20 февраля вызвало посла России Сергея Андреева в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в колонии на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении польского МИД.

Во время вызова посла МИД Польши призвал российские власти "взять на себя ответственность за смерть Алексея Навального и провести полное и прозрачное расследование для установления обстоятельств и причин его смерти".

Ведомство также напомнило, что российские власти демонстрируют "полный отказ от норм морали" не только в контексте обращения с собственным гражданским обществом, но и в войне, которая продолжается против Украины.

"Польша призывает Россию привлечь к ответственности виновных в незаконной агрессии против Украины, выплатить компенсации ее жертвам и ответить за преступления, совершенные против украинского государства и его гражданского населения", – добавили там.

Швеция, Финляндия, Испания, Германия, Норвегия и другие страны ранее также вызвали российских послов из-за сообщения о смерти российского оппозиционера. На прошлой неделе это также сделала Великобритания.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают дополнительные санкции против России из-за смерти Навального. Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных.