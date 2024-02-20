Росія готується до кампаній із дестабілізації європейських країн – звіт RUSI

Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) – британський аналітичний інститут, заснований у 1831 році – у новому звіті попереджає, що Росія відновлює свою здатність дестабілізувати європейські країни і поширювати свій вплив на Близькому Сході і в Африці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як вважають аналітики RUSI, через затягування повномасштабної війни в Україні Росія зацікавлена у створенні кризових ситуацій в інших країнах, наприклад у Балканському регіоні.

"Росія також активно зацікавлена в дестабілізації партнерів України, а з наближенням виборів по всій Європі існує широкий спектр можливостей для посилення поляризації", – зазначають автори нового звіту.

У деяких випадках спроби Росії з дестабілізації, наприклад у Молдові, зазнали невдачі через прогалини в системі безпеки та масове вислання кремлівських агентів. Але, пишуть автори RUSI, російські військові зараз зміцнюють свою здатність здійснювати нетрадиційні атаки.

Вони підсумовують, що така діяльність РФ створює стратегічну загрозу для НАТО, і закликають західні країни робити більше для протидії використанню Москвою нетрадиційних методів ведення війни.

Звіт британського аналітичного центру був опублікований лише за кілька днів до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше латвійський міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс заявив, що з огляду на позицію Латвії щодо підтримки України, існують ризики прояву елементів гібридної війни, які Росія може спрямувати проти Латвії, і ці ризики провокацій зростають.

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