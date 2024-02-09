Глава МВС Латвії заявив про зростання ризиків гібридних провокацій з боку РФ

Латвійський міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс заявив, що з огляду на позицію Латвії щодо підтримки України, існують ризики прояву елементів гібридної війни, які Росія може спрямувати проти Латвії, і ці ризики провокацій зростають.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

На запитання про можливість провокацій у день пам'яті латиських легіонерів 16 березня політик відповів: "Я не хотів би навіть прив'язувати це до якоїсь конкретної дати. Але я думаю, що ймовірність провокацій зростає з кожним днем. У нас послідовна установка: наша держава виступає за Україну і завжди її підтримує, тримає планку високо і на європейському рівні. Ми зробили низку кроків – по-моєму, це очевидно".

І хоча зараз на східному кордоні спроби незаконного проникнення майже дорівнюють нулю, Козловскіс не вважає, що так буде й надалі.

"Так, ризики є. І ми робимо все, щоб превентивно запобігти. Але буду відвертим: ризики існують, вони зростають...Можлива реакція й елементи гібридної війни, які Росія може використати проти Латвії, з огляду на те, як ми йдемо вперед із такою політикою, яка абсолютно точно для Кремля неприйнятна", – заявив він.

Міністр, утім, додав, що в його розпорядженні немає жодної інформації про будь-які конкретні ризики провокацій. Загалом вони не такі, щоб ставати предметом турбот оборонного відомства.

"Ми абсолютно обов'язково проінформуємо суспільство, якщо ризики будуть для якихось заходів ідентифіковані", – сказав Козловскіс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що не бачить прямої військової загрози для жодної країни-члена НАТО, але закликав до стримування Росії.

Водночас командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявляв, що для реалізації російських погроз на адресу НАТО і, зокрема, країн Балтії необхідна реалізація одразу кількох чинників, ключовий з яких – завершення війни в Україні.

Він також сказав, що НАТО недооцінив спроможності РФ виробляти снаряди і поповнювати армію.