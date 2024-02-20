Белый дом: Украина потеряла Авдеевку из-за бездействия Конгресса

В Белом доме обвинили Конгресс США в бездействии, в результате которого украинские войска были вынуждены оставить Авдеевку в Донецкой области.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время телефонного брифинга сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ".

Он подчеркнул, что украинская сторона в течение нескольких месяцев могла сдерживать атаки оккупационных войск РФ, пока у нее не начали заканчиваться боеприпасы.

"Особенно артиллерийские виды боеприпасов, необходимые для того, чтобы помешать российским силам достичь украинских оборонительных линий и захватить эти позиции", – отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что решение Украины выйти из Авдеевки не связано недостатком мужества или военного управления, тактической смелости или боевых навыков ВСУ.

"Это произошло из-за бездействия Конгресса. И мы предупреждали Конгресс, что в случае его бездействия Украина понесет потери на поле боя, что и произошло", – подчеркнул Кирби.

Он также назвал "мудрым" решение украинского командования отвести войска из Авдеевки, чтобы прежде всего сохранить человеческие ресурсы, которые являются самыми ценными в войне с Россией.

В связи с этим представитель Белого дома призвал законодателей в Палате представителей обеспечить как можно скорее поступление оружия и боеприпасов к украинским военным.

Перед этим с подобным заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который отметил дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине.

Как известно, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой.