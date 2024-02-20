Україна поговорила про двосторонню безпекову угоду з Італією

Україна та Італія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди в онлайн-форматі.

Про це 20 лютого сповістив Офіс президента, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що делегацію України очолював заступник голови ОП Ігор Жовква.

"Сторони продовжили опрацювання структурних блоків та окремих положень відповідної угоди та скоординували графік подальших переговорів для фіналізації документа", – додали в Офісі.

Україна розпочала з Італією переговори про двосторонні безпекові зобов’язання наприкінці листопада минулого року.

Минулого тижня Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки". Перед тим схожа угода про безпекову співпрацю була підписана з Німеччиною.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін