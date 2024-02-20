Україна та Канада два дні говорили про двосторонню безпекову угоду

Україна та Канада провели дводенний раунд переговорів щодо двосторонньої угоди про безпекову співпрацю під час візиту канадської делегації до Києва.

Про це 20 лютого повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Переговорну групу України очолював заступник голови ОП Ігор Жовква, а Канади – політична директорка Міністерства міжнародних справ Канади Хайді Хулан.

"Сторони продовжили обговорення тематичних блоків та конкретних положень відповідної угоди", – додали в Офісі президента без інших подробиць.

Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди Оттава й Київ почали в серпні 2023 року.

У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.

Минулого тижня Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки". Перед тим схожа угода про безпекову співпрацю була підписана з Німеччиною.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін