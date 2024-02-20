Украина поговорила о двустороннем соглашении по безопасности с Италией

Украина и Италия провели очередной раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности в онлайн-формате.

Об этом 20 февраля сообщил Офис президента, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что делегацию Украины возглавлял заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

"Стороны продолжили проработку структурных блоков и отдельных положений соответствующего соглашения и скоординировали график дальнейших переговоров для финализации документа", – добавили в Офисе.

Украина начала с Италией переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности в конце ноября прошлого года.

На прошлой неделе Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Перед тем похожее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано с Германией.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему договоры уже планируют менять