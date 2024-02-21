Первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских F-16 до лета

Первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.

Об этом сообщила Национальная гвардия Аризоны, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Пилоты начали подготовку в середине октября на базе 162-го истребительного крыла в Тусоне, штат Аризона. Пентагон заявил, что процесс подготовки продлится несколько месяцев.

По словам капитана Эрин Ханниган, пресс-секретаря Национальной гвардии Аризоны, вторая группа из четырех пилотов начала подготовку в январе, а третья группа из четырех пилотов сейчас проходит англоязычную подготовку, необходимую для управления американским истребителем четвертого поколения.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, сказала Ханниган, хотя точный график зависит от прогресса программы.

Ранее СМИ сообщили, что первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Напомним, в декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, недавно их количество увеличили до 24.

В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Данией F-16 идет по плану.

Канада предоставит около $44 млн на обслуживание переданных Украине F-16.