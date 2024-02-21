Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна

Уряд Естонії не планує закривати прикордонні пункти на кордоні з Росією під час президентських "виборів" у РФ 17 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Postimees.

За словами міністра внутрішніх справ, лідера Соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметса, закриття кордону з боку Естонії, щоб звідси не було доступу до виборчої дільниці на іншій стороні кордону, – це скоріше те, чого хотіла б Росія.

"Те, що в Сетумаа сорок осіб перейдуть кордон, щоб проголосувати, не є новиною. Але якщо Естонія забороняє і перешкоджає, то Росія використовує це у своїх інтересах", – зазначив Ляенеметс.

Минулого тижня посольство РФ в Естонії повідомило, що на майбутніх "виборах" президента Російської Федерації росіянам, які проживають у країні, нададуть можливість проголосувати не тільки в будівлі дипломатичної місії в столиці, а й на виборчих дільницях, спеціально створених поблизу пунктів пропуску через державний кордон в Івангороді, а також населених пунктах "Шумілкіно" та "Куничина Гора".

"Вибори" президента РФ відбудуться з 15 по 17 березня.

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії засудили наміри Росії провести президентські "вибори" на окупованих територіях України.

Раніше естонський Генштаб зазначив, що президентські вибори в РФ, які заплановані на березень, матимуть вплив на ситуацію на полі бою в Україні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії дозволило Росії відкрити на своїй території лише одну дільницю на так званих "президентських виборах" у березні 2024 року – у російському посольстві в Таллінні.