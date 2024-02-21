Эстония не планирует закрывать границу с РФ на время выборов Путина

Правительство Эстонии не планирует закрывать пограничные пункты на границе с Россией во время президентских "выборов" в РФ 17 марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Postimees.

По словам министра внутренних дел, лидера Социал-демократической партии Лаури Ляенеметса, закрытие границы со стороны Эстонии, чтобы отсюда не было доступа к избирательному участку на другой стороне границы, – это скорее то, чего хотела бы Россия.

"То, что в Сетумаа сорок человек перейдут границу, чтобы проголосовать, не является новостью. Но если Эстония запрещает и препятствует, то Россия использует это в своих интересах", – отметил Ляенеметс.

На прошлой неделе посольство РФ в Эстонии сообщило, что на предстоящих "выборах" президента Российской Федерации россиянам, проживающим в стране, предоставят возможность проголосовать не только в здании дипломатической миссии в столице, но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах "Шумилкино" и "Куничина Гора".

"Выборы" президента РФ состоятся с 15 по 17 марта.

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии осудили намерения России провести президентские "выборы" на оккупированных территориях Украины.

Ранее эстонский Генштаб отметил, что президентские выборы в РФ, которые запланированы на март, будут иметь влияние на ситуацию на поле боя в Украине.

Напомним, Министерство иностранных дел Эстонии позволило России открыть на своей территории только один участок на так называемых "президентских выборах" в марте 2024 года – в российском посольстве в Таллинне.