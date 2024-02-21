Соратника Мелоні критикують за суперечливі коментарі щодо смерті Навального 

У вівторок лідер італійської партії "Ліберальна дія" Карло Календа розкритикував лідера ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні в соціальних мережах, вимагаючи звіту про угоду 2017 року з путінською партією "Єдина Росія" і доказів того, що угода між партіями була скасована.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Критика почалася, коли "Ліга" оголосила про свою участь у заході в пам’ять про критика Кремля Алексєя Навального, оскільки Сальвіні раніше зробив суперечливу заяву щодо смерті російського опозиціонера.

"Я навряд чи можу знати, що відбувається в Італії, як я можу судити про те, що сталося на іншому кінці світу? Я розумію позицію дружини Навального, потрібна ясність. Але це роблять лікарі, судді, ми цього не робимо", – сказав Сальвіні про смерть Навального.

Партія Сальвіні "Ліга" входить до коаліційного уряду разом з партією "Брати Італії" прем'єр-міністра Джорджії Мелоні та правоцентристською "Вперед, Італіє".

Календа відреагував на заяву Сальвіні, заявивши, що рішення суддів диктаторського режиму "нічого не варті".

"Вчора ви [Сальвіні] відправили своїх людей на демонстрацію проти вбивства Навального, надайте нам докази того, що угода з "Єдиною Росією" була скасована", – заявив Календа.

У березні 2017 року правляча партія президента Росії Владіміра Путіна "Єдина Росія" підписала угоду про співпрацю з "Лігою" з метою зміцнення їхніх зв'язків.

Календа заявив, що попросить свій офіс перевірити підприємців, які фінансували "Лігу", "одного за одним", щоб зрозуміти, які зв'язки вони мають з Росією.

Календа пояснив, що присутність Сальвіні в уряді створює "серйозну проблему національної безпеки і доступу до чутливої інформації" напередодні виборів до Європарламенту.

"Міністр Республіки не може бути політичним партнером кровожерливого імперіалістичного диктатора, який хоче розвалити Європейський Союз (...) "Ліга" повинна надати лист, в якому вона скасувала угоду з "Єдиною Росією", – підсумував Календа, додавши, що в іншому випадку його партія висуне вотум недовіри Сальвіні.

Зі свого боку, Сальвіні назвав нападки на зв'язки його партії з Росією "нісенітницею".

Слова Сальвіні про Навального прозвучали після слів його заступника, депутата Андреа Кріппи, який не зважився назвати Путіна замовником смерті опозиціонера.

"Ми висловлюємо співчуття, але чекаємо, коли проллється світло. Ми не вказуємо на винних, поки не буде об'єктивних доказів. Вказувати на винних мені здається передчасним і недоречним", – сказав Кріппа.

У грудні європейські ультраправі партії з десятка країн провели зустріч в Італії, де пообіцяли переформатувати Євросоюз після виборів до Європарламенту 2024 року, а також посилити підхід ЄС до імміграції та пом'якшити кліматичну політику задля захисту робочих місць та промисловості.

Раніше президент Європейської народної партії Манфред Вебер попередив, що ЄС повинен взяти під контроль міграцію, якщо він хоче уникнути сплеску ультраправих на континенті.