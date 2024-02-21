Трійку найменш дружніх до України держав у сприйнятті українців прогнозовано очолили Росія та Білорусь, Угорщина опинилася на 5-му місці.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" 10-11 лютого.

Росію "однозначно ворожою" вважають 94% опитаних, тоді як Білорусь – 71%.

В цілому "ворожими" (сукупність відповідей "скоріше ворожа" та "однозначно ворожа") Росію вважають 97% опитаних, Білорусь – 90%.

На третьому місці в антирейтингу – Іран (75%), на четвертому – Китай (58%).

Угорщина опинилась на п’ятій позиції з показником 52%, при цьому однозначно ворожою її вважають 20% (порівняно з 13% у червні 2023 року).

Туреччину українці розглядають більше як нейтральну країну (51%). Водночас, порівняно з червнем 2023 з 40% до 30% знизилася поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною.

Також опитування засвідчило, що в цілому найбільш дружніми українці вважають Британію, США та Німеччину, але за сприйняттям як "однозначно дружніх" трійка лідерів інакша.

Сприйняття Польщі як "однозначно дружньої" країни, порівняно з червнем, обвалилося.

Всього опитали 1000 осіб, вибірка включає повнолітнє населення України і репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Можлива похибка складає не більше 3,1%.