Угорщина – у п’ятірці країн, які українці вважають ворожими
Трійку найменш дружніх до України держав у сприйнятті українців прогнозовано очолили Росія та Білорусь, Угорщина опинилася на 5-му місці.
Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" 10-11 лютого.
Росію "однозначно ворожою" вважають 94% опитаних, тоді як Білорусь – 71%.
В цілому "ворожими" (сукупність відповідей "скоріше ворожа" та "однозначно ворожа") Росію вважають 97% опитаних, Білорусь – 90%.
На третьому місці в антирейтингу – Іран (75%), на четвертому – Китай (58%).
Угорщина опинилась на п’ятій позиції з показником 52%, при цьому однозначно ворожою її вважають 20% (порівняно з 13% у червні 2023 року).
Туреччину українці розглядають більше як нейтральну країну (51%). Водночас, порівняно з червнем 2023 з 40% до 30% знизилася поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною.
Також опитування засвідчило, що в цілому найбільш дружніми українці вважають Британію, США та Німеччину, але за сприйняттям як "однозначно дружніх" трійка лідерів інакша.
Сприйняття Польщі як "однозначно дружньої" країни, порівняно з червнем, обвалилося.
Всього опитали 1000 осіб, вибірка включає повнолітнє населення України і репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Можлива похибка складає не більше 3,1%.