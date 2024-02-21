Тройку наименее дружественных к Украине государств в восприятии украинцев прогнозируемо возглавили Россия и Беларусь, Венгрия оказалась на пятом месте.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" 10-11 февраля.

Россию "однозначно враждебной" считают 94% опрошенных, тогда как Беларусь – 71%.

В целом "враждебными" (совокупность ответов "скорее враждебная" и "однозначно враждебная") Россию считают 97% опрошенных, Беларусь – 90%.

На третьем месте в антирейтинге – Иран (75%), на четвертом – Китай (58%).

Венгрия оказалась на пятой позиции с показателем 52%, при этом однозначно враждебной ее считают 20% (по сравнению с 13% в июне 2023 года).

Турцию украинцы рассматривают больше как нейтральную страну (51%). В то же время, по сравнению с июнем 2023 года с 40% до 30% снизилась распространенность мнения, что Турция является дружественной страной.

Также опрос показал, что в целом наиболее дружественными украинцы считают Британию, США и Германию, но по восприятию как "однозначно дружественных" тройка лидеров иная.

Восприятие Польши как "однозначно дружественной" страны, по сравнению с июнем, обвалилось.

Всего опросили 1000 человек, выборка включает совершеннолетнее население Украины и репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Возможная погрешность составляет не более 3,1%.