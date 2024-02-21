В уряді Франції готують спрощені правила пострілів у вовків, які загрожують худобі

В уряді Франції анонсували спрощення правил пострілів у вовків, які становлять загрозу для свійської худоби.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр сільського господарства Марк Фесно.

Новий протокол щодо пострілів вовків, які становлять загрозу для свійської худоби, мають опублікувати до кінця тижня, "з урахуванням побажань, що лунали від багатьох фермерів".

Проєкт документа, який вперше презентували у вересні, спершу критикували і захисники довкілля, і фермери. Серед іншого, у ньому йшлося про вилучення вимоги до уповноважених на відстріл єгерів світити у вовка прожектором перед тим, як стріляти, та про збільшення дозволеної кількості таких єгерів до 2-3 осіб, залежно від ситуації.

Міністр додав, що план щодо контролю популяції вовків на 2024-2029 рік готовий вже у фінальній версії.

У французьких спілках фермерів, які займаються тваринництвом, вже давно підняли питання про перегляд протоколів з метою скоротити популяцію вовків.

Деякий час наприкінці ХХ століття у Франції взагалі не залишилося вовків, але з 90-х років вони почали з’являтися знову і поступово популяція зросла. Фермери заявили, що у 2022 році від нападів хижаків постраждали або загинули 12 000 свійських тварин.

Політика щодо популяції вовків є предметом постійних суперечок у багатьох європейських країнах.

Восени 2023 року мисливці закликали швидше переглянути на рівні ЄС правила відстрілу вовків. За більший контроль популяції виступила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що пов'язали з тим, що вовки загризли її поні.

Наприкінці 2023 року Єврокомісія оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливить полювання на цих тварин.