В правительстве Франции готовят упрощенные правила выстрелов в волков, которые угрожают скоту

В правительстве Франции анонсировали упрощение правил выстрелов в волков, которые представляют угрозу для домашнего скота.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр сельского хозяйства Марк Фесно.

Новый протокол по выстрелам волков, которые представляют угрозу для домашнего скота, должны опубликовать до конца недели, "с учетом пожеланий, которые звучали от многих фермеров".

Проект документа, который впервые презентовали в сентябре, сначала критиковали и защитники окружающей среды, и фермеры. Среди прочего, в нем говорилось об изъятии требования к уполномоченным на отстрел егерей светить в волка прожектором перед тем, как стрелять, и об увеличении разрешенного количества таких егерей до 2-3 человек, в зависимости от ситуации.

Министр добавил, что план по контролю популяции волков на 2024-2029 год готов уже в финальной версии.

Во французских союзах фермеров, занимающихся животноводством, уже давно подняли вопрос о пересмотре протоколов с целью сократить популяцию волков.

Некоторое время в конце ХХ века во Франции вообще не осталось волков, но с 90-х годов они начали появляться снова и постепенно популяция выросла. Фермеры заявили, что в 2022 году от нападений хищников пострадали или погибли 12 тысяч домашних животных.

Политика в отношении популяции волков является предметом постоянных споров во многих европейских странах.

Осенью 2023 года охотники призвали скорее пересмотреть на уровне ЕС правила отстрела волков. За больший контроль популяции выступила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что связали с тем, что волки загрызли ее пони.

В конце 2023 года Еврокомиссия объявила о намерении изменить статус волков со "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделает возможной охоту на этих животных.