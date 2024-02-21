У Бундестазі не вірять, що Україна зможе розпочати наступ у 2024 році

Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна цього року в кращому випадку може запобігти подальшому просуванню окупантів.

Про це він сказав у коментарі n-tv, повідомляє "Європейська правда".

"Вкрай важливо, щоб українська армія зуміла утримати фронт цього року", – заявив політик "Зелених".

"Якщо виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі за цей час, як ми сподіваємося, збільшиться, українська армія зможе взяти гору в оборонній війні проти Росії у 2025 році", – зазначив Хофрайтер.

Водночас він не бачить, "що Україна може розпочати наступ цього року". Їй не вистачає боєприпасів і підтримки з боку США.

Якщо Росія принаймні не отримає подальших територіальних здобутків, то це "все одно найкраще, чого Україна може досягти в найближчі місяці", зазначив політик.

Нагадаємо, у військових колах США вважають, що новий великий контрнаступ України на півдні швидше за все відбудеться не раніше, ніж за два роки.

А прем’єр Словаччини Роберт Фіцо хоче нормалізації відносин з РФ і не вірить у новий контрнаступ України.