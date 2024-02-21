В Бундестаге не верят, что Украина сможет начать наступление в 2024 году

Председатель европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина в этом году в лучшем случае может предотвратить дальнейшее продвижение оккупантов.

Об этом он сказал в комментарии n-tv, сообщает "Европейская правда".

"Крайне важно, чтобы украинская армия сумела удержать фронт в этом году", – заявил политик "Зеленых".

"Если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе за это время, как мы надеемся, увеличится, украинская армия сможет взять верх в оборонительной войне против России в 2025 году", – отметил Хофрайтер.

В то же время он не видит, "что Украина может начать наступление в этом году". Ей не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США.

Если Россия по крайней мере не получит дальнейших территориальных достижений, то это "все равно лучшее, чего Украина может достичь в ближайшие месяцы", отметил политик.

Напомним, в военных кругах США считают, что новое крупное контрнаступление Украины на юге скорее всего состоится не раньше, чем через два года.

А премьер Словакии Роберт Фицо хочет нормализации отношений с РФ и не верит в новое контрнаступление Украины.