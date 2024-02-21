Єврокомісія: Польська влада повинна забезпечувати правопорядок під час протестів на кордоні

Європейська комісія заявила, що право на мирні протести є невід’ємною складовою європейської демократії, але в ході демонстрацій, що відбуваються зараз на кордоні Польщі та України, польська влада повинна забезпечувати правопорядок та запобігати насильству.

Про це йдеться у документі, ухваленому за підсумками 12-ї зустрічі Координаційної платформи щодо експорту і транзиту української агропродукції, проведеної під егідою Європейської комісії 20 лютого, документ цитує "Укрінформ".

"Сторони обмінялися думками щодо триваючого блокування кордонів у Польщі. Європейська комісія наголосила, що хоча право на мирні демонстрації є фундаментальним для всіх країн-членів, там не може бути місця для насильства, і національна влада має виконувати свою компетенцію у питаннях забезпечення правопорядку", – йдеться у заяві.

Сторони погодилися, що рішення має бути знайдено із дотриманням балансу та з усіма потрібними заходами.

Єврокомісія відзначила необхідність встановити регулярні та конструктивні контакти в рамках Координаційної платформи з метою розбудови довіри та пошуку рішень в інтересах всіх сторін, включаючи Україну та ЄС.

Координаційна рада наголосила також на важливості розвитку контактів на двосторонньому рівні.

Всі сторони привітали відновлення торгівлі через чорноморські порти України, але водночас наголосили, що "коридори солідарності" залишаються важливими як цінна альтернатива, зокрема у довгостроковій перспективі.

Сторони погодилися провести наступну зустріч Координаційної платформи "протягом тижнів" та продовжити обмін інформацією на технічному рівні щодо розвитку ситуації на ринку сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, на зустрічі координаційної платформи щодо українського експорту до ЄС у вівторок Україна порушила питання про новий інцидент із розсипаним зерном та отримала запевнення, що його розслідують.

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