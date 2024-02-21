Еврокомиссия: Польские власти должны обеспечивать правопорядок во время протестов на границе

Европейская комиссия заявила, что право на мирные протесты является неотъемлемой составляющей европейской демократии, но в ходе демонстраций, происходящих сейчас на границе Польши и Украины, польские власти должны обеспечивать правопорядок и предотвращать насилие.

Об этом говорится в документе, принятом по итогам 12-й встречи Координационной платформы по экспорту и транзиту украинской агропродукции, проведенной под эгидой Европейской комиссии 20 февраля, документ цитирует "Укринформ".

"Стороны обменялись мнениями относительно продолжающегося блокирования границ в Польше. Европейская комиссия подчеркнула, что хотя право на мирные демонстрации является фундаментальным для всех стран-членов, там не может быть места для насилия, и национальные власти должны выполнять свою компетенцию в вопросах обеспечения правопорядка", – говорится в заявлении.

Стороны согласились, что решение должно быть найдено с соблюдением баланса и со всеми необходимыми мерами.

Еврокомиссия отметила необходимость установить регулярные и конструктивные контакты в рамках Координационной платформы с целью развития доверия и поиска решений в интересах всех сторон, включая Украину и ЕС.

Координационный совет подчеркнул также важность развития контактов на двустороннем уровне.

Все стороны приветствовали возобновление торговли через черноморские порты Украины, но одновременно отметили, что "коридоры солидарности" остаются важными как ценная альтернатива, в частности в долгосрочной перспективе.

Стороны согласились провести следующую встречу Координационной платформы "в течение недель" и продолжить обмен информацией на техническом уровне по развитию ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции.

Как сообщалось, на встрече координационной платформы по украинскому экспорту в ЕС во вторник Украина подняла вопрос о новом инциденте с рассыпанным зерном и получила заверения, что его расследуют.

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