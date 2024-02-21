У Латвії хочуть контролювати передвиборчу агітацію, створену штучним інтелектом

Наступного року у Латвії можуть запровадити контроль за використанням можливостей штучного інтелекту в передвиборчій агітації.

Це допустив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Ринкевичс, виступаючи в середу на брифінгу, аргументував, чому потрібно контролювати використання штучного інтелекту в передвиборчих кампаніях.

"Двічі я переживав ситуації, де я в соцмережі Facebook нібито закликав кудись інвестувати. По правді кажучи, це набагато серйозніше, ніж нам, можливо, здається… Це загрожує нашій демократії", – сказав він.

20 лютого Едгарс Рінкевичс подав на розгляд до президії Сейму поправки до Закону "Про передвиборчу агітацію", які передбачають, що політичні сили повинні будуть надавати інформацію про передвиборчі агітаційні матеріали, вироблені за допомогою штучного інтелекту.

В анотації до законопроєкту згадується про те, що системи штучного інтелекту дають змогу правдоподібно генерувати в різних видах контенту людей, предмети, місця, інші суб'єкти, а також події. Це може ввести виборця в оману.

Уже зараз системи штучного інтелекту, наприклад, дають змогу "переозвучити" промову того самого політика, вклавши йому в уста те, чого він ніколи не говорив. Саме це вже пережив у соцмережі президент Латвії.

Ринкевичс зазначив, що регулювання має набути чинності до моменту, коли 2025 року відбудуться муніципальні вибори.

Нагадаємо, у ЄС 2 лютого досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект, який стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі.

Перед тим Єврокомісія оголосила про намір створити профільне Управління ЄС, яке відповідатиме за імплементацію Акта.