В Латвии хотят контролировать предвыборную агитацию, созданную искусственным интеллектом

В следующем году в Латвии могут ввести контроль за использованием возможностей искусственного интеллекта в предвыборной агитации.

Это допустил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ринкевичс, выступая в среду на брифинге, аргументировал, почему нужно контролировать использование искусственного интеллекта в предвыборных кампаниях.

"Дважды я переживал ситуации, где я в соцсети Facebook якобы призывал куда-то инвестировать. По правде говоря, это гораздо серьезнее, чем нам, возможно, кажется... Это угрожает нашей демократии", – сказал он.

20 февраля Эдгарс Ринкевичс подал на рассмотрение в президиум Сейма поправки к Закону "О предвыборной агитации", которые предусматривают, что политические силы должны будут предоставлять информацию о предвыборных агитационных материалах, произведенных с помощью искусственного интеллекта.

В аннотации к законопроекту упоминается о том, что системы искусственного интеллекта позволяют правдоподобно генерировать в различных видах контента людей, предметы, места, другие субъекты, а также события. Это может ввести избирателя в заблуждение.

Уже сейчас системы искусственного интеллекта, например, позволяют "переозвучить" речь того же политика, вложив ему в уста то, чего он никогда не говорил. Именно это уже пережил в соцсети президент Латвии.

Ринкевичс отметил, что регулирование должно вступить в силу до момента, когда в 2025 году состоятся муниципальные выборы.

Напомним, в ЕС 2 февраля достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте, который станет первым механизмом обязательного регулирования этой сферы в мире.

Перед тем Еврокомиссия объявила о намерении создать профильное Управление ЕС, которое будет отвечать за имплементацию Акта.