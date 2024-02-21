Посол США на Fox News закликала Конгрес негайно схвалити допомогу Україні

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк написала колонку для телеканалу Fox News, аудиторією якого є прихильники Республіканської партії, де пояснила важливість якнайшвидшого схвалення допомоги Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй колонці Брінк наголосила, що Росія не виявляє жодної зацікавленості у припиненні війни проти України, а її наслідки впливають на всю Європу- "нашого найбільшого торговельного партнера, а також незамінного союзника у вирішенні глобальних безпекових викликів сучасності".

"У випадку України Путін намагається стерти з лиця землі демократичну країну з 40-мільйонним населенням за допомогою ракет і безпілотників – зокрема з Ірану та Північної Кореї", – пише дипломатка.

Вона наводить дві причини, чому вторгнення Росії в Україну є загрозою інтересам і цінностям Сполучених Штатів.

"По-перше, Росія не зупиниться на Україні. Вона може вторгнутися в країни-члени НАТО, яких ми зобов'язані захищати за договором, що призведе до прямого конфлікту з НАТО і набагато більших витрат для Сполучених Штатів", – зазначає Брінк.

Друга причина, на її думку, полягає в тому, що ця війна в разі перемоги РФ "стане запрошенням для потенційних імітаторів по всьому світу".

"В умовах, коли запаси зброї зменшуються, українці потребують нашої допомоги. І вони потребують її зараз. Ухвалення додаткової допомоги для України дозволить країні захистити землю, яку вона звільнила, захистити свій народ і відновити економіку", – наголошує посол США.

Напередодні Бріджит Брінк висловила впевненість, що Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, яке загальмувало через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією, але припустила, що зміст пакета допомоги може змінитись.