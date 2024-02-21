Посол США на Fox News призвала Конгресс немедленно одобрить помощь Украине

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк написала колонку для телеканала Fox News, аудиторией которого являются сторонники Республиканской партии, где объяснила важность скорейшего одобрения помощи Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей колонке Бринк отметила, что Россия не проявляет никакой заинтересованности в прекращении войны против Украины, а ее последствия влияют на всю Европу – "нашего крупнейшего торгового партнера, а также незаменимого союзника в решении глобальных вызовов безопасности современности".

"В случае Украины Путин пытается стереть с лица земли демократическую страну с 40-миллионным населением с помощью ракет и беспилотников – в частности из Ирана и Северной Кореи", – пишет дипломат.

Она приводит две причины, почему вторжение России в Украину является угрозой интересам и ценностям Соединенных Штатов.

"Во-первых, Россия не остановится на Украине. Она может вторгнуться в страны-члены НАТО, которых мы обязаны защищать по договору, что приведет к прямому конфликту с НАТО и гораздо большим затратам для Соединенных Штатов", – отмечает Бринк.

Вторая причина, по ее мнению, заключается в том, что эта война в случае победы РФ "станет приглашением для потенциальных имитаторов по всему миру".

"В условиях, когда запасы оружия уменьшаются, украинцы нуждаются в нашей помощи. И они нуждаются в ней сейчас. Принятие дополнительной помощи для Украины позволит стране защитить землю, которую она освободила, защитить свой народ и восстановить экономику", – отмечает посол США.

Накануне Бриджит Бринк выразила уверенность, что Конгресс в конце концов одобрит дополнительное финансирование для Украины, которое затормозилось из-за споров по борьбе с нелегальной миграцией, но предположила, что содержание пакета помощи может измениться.