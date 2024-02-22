У Нарві поки відклали звернення до уряду щодо пізнішого переведення освіти на естонську мову

У мерії Нарви, найбільш російськомовного міста Естонії, відклали початкові наміри просити уряд про довший період переведення освіти на естонську мову.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Спершу звернення хотіли розглядати на засіданні у четвер, але вирішили відкласти питання на березень. Натомість вирішили почати з окремих питань, як щодо дітей з особливими потребами, щоб вони могли частково продовжувати навчання російською у наступному навчальному році.

До питання про продовження термінів переведення освіти на естонську мову хочуть повернутися вже у березні, коли мерія отримає оновлені дані щодо кількості вчителів, спроможних цю потребу забезпечити.

"Якщо з’ясується, що проблема серйозна і нам загрожує нестача вчителів, то ми можемо запропонувати альтернативу – дати вчителям ще рік на складання іспиту (з естонської мови на рівні С1). Але ми не будемо чинити спротив чи перешкоди уряду і міністерству. Ми думаємо, як зробити, щоб цей перехід був реальним, і щоб від цього не постраждали діти", – заявив центрист Алексєй Євграфов, який очолює у мерії фракцію "Нарва".

Водночас депутатка Катрі Райк з фракції Respekt заявила, що у Нарві достатньо вчителів, які могли би викладати естонською, але на цей час не працюють у школах. Але якщо залучати їх, то доведеться звільняти тих, які не можуть забезпечувати освітній процес естонською мовою.

На її думку, варто розглянути варіант, щоби окремі заклади освіти переходили на естонську мову навчання навіть швидше, аніж передбачено законом.

"Ми не можемо дбати лише про наших російськомовних вчителів, ми маємо подбати також про інтереси і побажання дітей та їхніх батьків. Кожен мешканець Естонії має право на навчання естонською мовою", – наголосила вона.

Нагадаємо, Нарва, що стоїть фактично на кордоні Естонії з Росією, є найбільш російськомовним містом Естонії. Російська там є мовою спілкування для більшості містян.

Минулого року за розпорядженням уряду у Нарві й околицях перенесли шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34, попри невдоволення багатьох містян. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Згодом у Нарві не захотіли виставляти підбитий російський танк, який привезли з України як музейний експонат.

Детальніше про особливості естонської Нарви – у відеоблозі "ЄвроПравди":

