В Нарве отложили обращение к правительству о более позднем переводе образования на эстонский

В мэрии Нарвы, наиболее русскоязычного города Эстонии, отложили первоначальные намерения просить правительство о более долгом периоде перевода образования на эстонский язык.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Сначала обращение хотели рассматривать на заседании в четверг, но решили отложить вопрос на март. Зато решили начать с отдельных вопросов, как в отношении детей с особыми потребностями, чтобы они могли частично продолжать обучение на русском в следующем учебном году.

К вопросу о продлении сроков перевода образования на эстонский язык хотят вернуться уже в марте, когда мэрия получит обновленные данные по количеству учителей, способных эту потребность обеспечить.

"Если выяснится, что проблема серьезная и нам грозит нехватка учителей, то мы можем предложить альтернативу – дать учителям еще год на сдачу экзамена (по эстонскому языку на уровне С1). Но мы не будем сопротивляться или препятствовать правительству и министерству. Мы думаем, как сделать, чтобы этот переход был реальным, и чтобы от этого не пострадали дети", – заявил центрист Алексей Евграфов, который возглавляет в мэрии фракцию "Нарва".

В то же время депутат Катри Райк из фракции Respekt заявила, что в Нарве достаточно учителей, которые могли бы преподавать на эстонском, но в настоящее время не работают в школах. Но если привлекать их, то придется увольнять тех, которые не могут обеспечивать образовательный процесс на эстонском языке.

По ее мнению, стоит рассмотреть вариант, чтобы отдельные учебные заведения переходили на эстонский язык обучения даже быстрее, чем предусмотрено законом.

"Мы не можем заботиться только о наших русскоязычных учителях, мы должны позаботиться также об интересах и пожеланиях детей и их родителей. Каждый житель Эстонии имеет право на обучение на эстонском языке", – подчеркнула она.

Напомним, Нарва, стоящая фактически на границе Эстонии с Россией, является самым русскоязычным городом Эстонии. Русский там служит языком общения для большинства горожан.

В прошлом году по распоряжению правительства в Нарве и окрестностях перенесли шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34, несмотря на недовольство многих горожан. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.

Позже в Нарве не захотели выставлять подбитый российский танк, который привезли из Украины как музейный экспонат.