Екс'єврокомісар з Нідерландів закликав не довіряти важливі справи "друзям Путіна" у ЄС

Лідер нідерландських "Зелених лівих", колишній єврокомісар Франс Тіммерманс провів паралелі між російською загрозою і правопопулістами у ЄС, розкритикувавши у тому числі переможця виборів Герта Вілдерса як симпатика Путіна.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У публічному виступі Тіммерманс провів паралелі між загрозами, які створює сучасна Росія, і зростанням популярності крайніх правих партій у Європі, навівши як приклад Партію свободи у Нідерландах на чолі з Гертом Вілдерсом, яка перемогла на виборах, "Братів Італії" Джорджії Мелоні, трампістів у США.

"Я би не хотів віддавати свою долю у руки шанувальників Путіна, ані у нас, ані будь-де. Наша свобода і реальний суверенітет надто цінні для цього", – заявив Тіммерманс.

Він додав, що для більшості крайніх правих у Європі Путін є "взірцем", а ці політики для лідера Росії "найкорисніші з корисних ідіотів".

Тіммерманс навів як підкріплення своїх слів слова депутата від Партії свободи Йоері Поола під час дискусій про оборонний бюджет, коли той звинуватив уряд Нідерландів у "постійних провокаціях проти Росії" через те, що Нідерланди надають Україні військову допомогу.

Тіммерманс додав, що його турбують спроби сформувати уряд за участі Партії свободи.

"Якщо ви однаково серйозно сприймаєте і Вілдерса, і демократичний конституційний лад, то треба подбати, щоб у нього не було можливостей підривати цей конституційний лад зсередини", – заявив Франс Тіммерманс.

Нагадаємо, через "токсичність" партії Вілдерса формування урядів у Нідерландах після листопадових виборів затяглося, оскільки з ним вагаються співпрацювати.

Серед варіантів, що розглядаються, – уряд меншості або більш технократичний уряд, в якому міністри не будуть зв'язані жорсткими угодами між партіями та будуть шукати ситуативну більшість для проведення своєї політики.

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