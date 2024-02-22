Экс-еврокомиссар из Нидерландов призвал не доверять важные дела "друзьям Путина" в ЕС

Лидер нидерландских "Зеленых левых", бывший еврокомиссар Франс Тиммерманс провел параллели между российской угрозой и правопопулистами в ЕС, раскритиковав в том числе победителя выборов Герта Вилдерса как сторонника Путина.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В публичном выступлении Тиммерманс провел параллели между угрозами, которые создает современная Россия, и ростом популярности крайне правых партий в Европе, приведя в пример Партию свободы в Нидерландах во главе с Гертом Вилдерсом, которая победила на выборах, "Братьев Италии" Джорджии Мелони, трампистов в США.

"Я бы не хотел отдавать свою судьбу в руки поклонников Путина, ни у нас, ни где-либо еще. Наша свобода и реальный суверенитет слишком ценны для этого", – заявил Тиммерманс.

Он добавил, что для большинства крайне правых в Европе Путин является "образцом", а эти политики для лидера России – "самые полезные из полезных идиотов".

Тиммерманс привел в качестве подкрепления своих слов слова депутата от Партии свободы Йоери Поола во время дискуссий об оборонном бюджете, когда тот обвинил правительство Нидерландов в "постоянных провокациях против России" из-за того, что Нидерланды предоставляют Украине военную помощь.

Тиммерманс добавил, что его беспокоят попытки сформировать правительство с участием "Партии свободы".

"Если вы одинаково серьезно воспринимаете и Вилдерса, и демократический конституционный строй, то надо позаботиться, чтобы у него не было возможностей подрывать этот конституционный строй изнутри", – заявил Франс Тиммерманс.

Напомним, из-за "токсичности" партии Вилдерса формирование правительств в Нидерландах после ноябрьских выборов затянулось, поскольку с ним колеблются сотрудничать.

Среди рассматриваемых вариантов – правительство меньшинства или более технократическое правительство, в котором министры не будут связаны жесткими соглашениями между партиями и будут искать ситуативное большинство для проведения своей политики.

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