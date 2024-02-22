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Прем’єрка Данії: Ми повинні очікувати посилення російської агресії

Четвер, 22 лютого 2024, 14:46

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що данський уряд разом з країнами-членами НАТО відчуває "зростаюче занепокоєння" щодо можливої агресії Росії проти країн Альянсу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал nyheder.tv2.dk

Фредеріксен заявила, що наразі прямої загрози для Данії немає, але "зростає побоювання, що те, що ми бачимо в Україні, не є кінцевою точкою для Росії, а скоріше віхою на шляху до чогось іншого". 

"Ми повинні очікувати посилення російської агресії", – каже прем’єр-міністерка Данії.

За її словами, агресія проти країн НАТО може виникнути, якщо Альянс не матиме необхідних засобів стримування, оборони і єдності. 

Фредеріксен також оголосила, що її країна гарантує безпекову підтримку Україні у наступні 10 років у рамках двосторнньої угоди. 

Крім того, Данія працює, щоб перші F-16 прибули в Україну влітку.

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