Премьер Дании: Мы должны ожидать усиления российской агрессии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датское правительство вместе со странами-членами НАТО испытывает "растущее беспокойство" относительно возможной агрессии России против стран Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал nyheder.tv2.dk.

Фредериксен заявила, что пока прямой угрозы для Дании нет, но "растет опасение, что то, что мы видим в Украине, не является конечной точкой для России, а скорее вехой на пути к чему-то другому".

"Мы должны ожидать усиления российской агрессии", – говорит премьер-министр Дании.

По ее словам, агрессия против стран НАТО может возникнуть, если Альянс не будет иметь необходимых средств сдерживания, обороны и единства.

Фредериксен также объявила, что ее страна гарантирует поддержку по безопасности Украине в следующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения.

Кроме того, Дания работает, чтобы первые F-16 прибыли в Украину летом.