В уряді Британії прокоментували розслідування про імпорт Росією британських підсанкційних товарів

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час виступу в Палаті громад 22 лютого прокоментував опубліковане напередодні розслідування Sky News про те, як Росія в обхід санкцій імпортує британські товари подвійного призначення через сусідні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Шаппс назвав "чудовою" статтю редактора Sky News Еда Конвея з викриттям російських схем реекспорту.

"Це той випадок, коли ви спершу встановлюєте санкції, вони, як правило, працюють, але в кінцевому підсумку вони (підсанкційні товари. – Ред.) знаходять інший шлях до (російського. – Ред.) ринку", – додав він.

Голова британського Міноборони зауважив, що ухиляння від санкцій є "міжнародною проблемою" та запевнив, що британський уряд "буде дуже уважно вивчати це питання".

У розслідуванні Sky News, нагадаємо, йшлося про те, що британські обладнання й техніка на сотні мільйонів фунтів стерлінгів продовжують потрапляти до Росії через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстан, Вірменію та Узбекистан.

Це не перший доказ існування такого експорту. Раніше повідомлялось, що за 10 місяців минулого року британські компанії експортували до Росії критично важливі компоненти, зокрема напівпровідники та безпілотники, на суму понад 100 мільйонів доларів.