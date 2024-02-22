В правительстве Британии прокомментировали расследование об импорте в РФ подсанкционных товаров

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время выступления в Палате общин 22 февраля прокомментировал опубликованное накануне расследование Sky News о том, как Россия в обход санкций импортирует британские товары двойного назначения через соседние страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Шаппс назвал "замечательной" статью редактора Sky News Эда Конвея с разоблачением российских схем реэкспорта.

"Это тот случай, когда вы сначала устанавливаете санкции, они, как правило, работают, но в конечном итоге они (подсанкционные товары. – Ред.) находят другой путь к (российскому. – Ред.) рынку", – добавил он.

Глава британского Минобороны отметил, что уклонение от санкций является "международной проблемой" и заверил, что британское правительство "будет очень внимательно изучать этот вопрос".

В расследовании Sky News, напомним, речь шла о том, что британские оборудование и техника на сотни миллионов фунтов стерлингов продолжают попадать в Россию через страны Южного Кавказа и Центральной Азии, в частности Кыргызстан, Армению и Узбекистан.

Это не первое доказательство существования такого экспорта. Ранее сообщалось, что за 10 месяцев прошлого года британские компании экспортировали в Россию критически важные компоненты, в частности полупроводники и беспилотники, на сумму более 100 млн долларов.