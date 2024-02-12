Британія за 10 місяців 2023 року поставила РФ ключове обладнання на $100 млн

За 10 місяців минулого року британські компанії експортували до Росії критично важливі компоненти, зокрема напівпровідники та безпілотники, на суму понад 100 мільйонів доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Times з посиланням на дані, що були підготовлені Київською школою економіки та міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола з питань російських санкцій.

Згідно з дослідженням, британські компоненти найчастіше потрапляють до російських військових опосередковано через третіх осіб за кордоном.

Водночас ця цифра свідчить про різке скорочення торгівлі між Росією та Великою Британією порівняно з 2022 роком, коли було експортовано критично важливих компонентів на суму близько $770 млн.

Загалом у російській зброї виявили 28 компонентів британського походження, порівняно з більш ніж 2 тисячами компонентів американського походження, йдеться в матеріалі.

Більшість британських товарів, що постачалися до РФ, були напівпровідниковими та комп'ютерними компонентами, але минулого року до Росії також потрапили верстати з числовим програмним управлінням, вироблені у Великій Британії, на суму близько 1,5 мільйона доларів, вказує видання.

За даними The Times, минулого року до РФ імпортували компоненти британського виробника напівпровідників FTDI на приблизно $1,5 млн, порівняно з $500 тисяч у 2022 році.

Багато товарів, вироблених або розроблених у Британії, опосередковано потрапляють до РФ загалом через китайські, гонконзькі та турецькі фірми.

Втім, відзначає видання, також є кілька британських постачальників, які напряму постачають до Росії компоненти на мільйони доларів.

Раніше повідомляли, що британський регулятор зафіксував сплеск підозр у порушеннях санкцій проти Росії, але поки що не покарав жодного порушника.

Перед цим Велика Британія анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії.

До того уряд Британії схвалив законодавство для запровадження подальших санкцій щодо товарів, технологій та джерел фінансування, які Росія може використовувати для ведення війни проти України.