Бербок сказала Лаврову припинити війну: "Якщо дбаєте про людські життя"

Міністерка закордонних справ Німеччини на засіданні глав МЗС країн G20 звернулась до російського міністра Сергєя Лаврова із закликом припинити війну проти України.

Заяву німецького міністра наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ви дбаєте про людські життя, якщо ви дбаєте про свій власний народ, російських дітей і молодь, ви повинні припинити цю війну зараз", – заявила Бербок.

Видання зазначає, що Лавров сидів на три місця лівіше від очільниці німецької МЗС.

"Якби Росія припинила цю війну зараз, завтра шлях до миру і справедливості був би широко відкритий", – додала Бербок.

Раніше Бербок заявляла, що керівництво Росії не має сподіватися, що західна підтримка України починає слабшати.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголошував, що перемоги Путіна в Україні не можна допустити.