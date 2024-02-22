Бербок сказала Лаврову прекратить войну: "Если заботитесь о человеческих жизнях"

Министр иностранных дел Германии на заседании глав МИД стран G20 обратилась к российскому министру Сергею Лаврову с призывом прекратить войну против Украины.

Заявление немецкого министра приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

"Если вы заботитесь о человеческих жизнях, если вы заботитесь о своем собственном народе, российских детях и молодежи, вы должны прекратить эту войну сейчас", – заявила Бербок.

Издание отмечает, что Лавров сидел на три места левее главы немецкого МИДа.

"Если бы Россия прекратила эту войну сейчас, завтра путь к миру и справедливости был бы широко открыт", – добавила Бербок.

Бербок ранее заявляла, что руководство России не должно надеяться, что западная поддержка Украины начинает ослабевать.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что победы Путина в Украине нельзя допустить.