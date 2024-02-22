ЕС наложил санкции на причастных к попыткам дестабилизации в Молдове

Совет Европейского Союза 22 февраля ввел ограничительные меры против шести физических и одного юридического лица, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

ЕС ввел санкции против военизированной организации – ассоциации бывших силовиков Scutul Poporului, которая неоднократно пыталась подорвать демократическое правительство Молдовы, "в частности путем подстрекательства к беспорядкам и насильственным демонстрациям". Санкции ввели также против лидера Scutul Poporului.

Среди других подсанкционных лиц – заместитель главы департамента оперативной разведки Федеральной службы безопасности России, ответственный за тайные операции России в Молдове, в частности в Приднестровье, еще с 2016 года.

Также Совет ЕС ввел санкции против владельцев молдавских СМИ, которые часто распространяют месседжи, направленные на препятствование и подрыв демократического политического процесса. В список вошли также другие причастные к распространению пропаганды и подстрекательству к насилию.

На всех фигурантов санкционного списка распространяется замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещен въезд в ЕС и транзит по его территории.

Напомним, в апреле 2023 года ЕС по просьбе Молдовы создал рамки для целевых ограничительных мер против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости страны.

Под эти санкции попали в частности молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер.