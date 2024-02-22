NYT: Спецагенти США придумали тактику, щоб уникати укусів собаки Байдена

Співробітникам секретної служби США довелося "скоригувати оперативну тактику", щоб уникнути укусів собаки президента Джо Байдена на прізвисько Командир.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на внутрішню документацію Білого дому, інформує "Європейська правда".

Загалом у період з жовтня 2022 року по липень 2023 року було зафіксовано 24 епізоди з укусами пса Командира.

У половині випадків постраждалим знадобилась медична допомога. Одному з агентів довелось накласти шість швів через укус пса.

"Нещодавні випадки укусів собак змусили нас скоригувати тактику дій у присутності Командира – будь ласка, дайте йому більше простору (за можливості залишаючись на відстані)", – написав команді помічник спеціального агента, який очолює відділ охорони президента.

Агент зазначив, що "ми маємо бути винахідливими, щоб забезпечити нашу особисту безпеку".

У Секретній службі на умовах анонімності заявили, що одна з тактик полягає в тому, щоб "стояти на повний зріст" перед Командиром і "викрикувати його ім'я і "стоп".

"Коли я крикнув на нього і став до нього обличчям, він розвернувся і почав обнюхувати кущі", – сказав один з агентів, додавши, що поруч із собакою необхідно поводити себе "як альфа-самець".

Командир замінив іншого пса Мейджора, який також кілька разів кусав людей на території Білого дому. Ще в сім’ї президента США є кішка Віллоу.