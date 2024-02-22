NYT: Спецагенты США придумали тактику, чтобы избегать укусов собаки Байдена

Сотрудникам секретной службы США пришлось "скорректировать оперативную тактику", чтобы избежать укусов собаки президента Джо Байдена по кличке Командир.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутреннюю документацию Белого дома, информирует "Европейская правда".

Всего в период с октября 2022 года по июль 2023 года было зафиксировано 24 эпизода с укусами пса Командира.

В половине случаев пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Одному из агентов пришлось наложить шесть швов из-за укуса пса.

Президент Байден и его собака Командир

"Недавние случаи укусов собак заставили нас скорректировать тактику действий в присутствии Командира – пожалуйста, дайте ему больше пространства (по возможности оставаясь на расстоянии)", – написал команде помощник специального агента, который возглавляет отдел охраны президента.

Агент отметил, что "мы должны быть изобретательными, чтобы обеспечить нашу личную безопасность".

В Секретной службе на условиях анонимности заявили, что одна из тактик заключается в том, чтобы "стоять в полный рост" перед Командиром и "выкрикивать его имя и "стоп".

"Когда я крикнул на него и стал к нему лицом, он развернулся и начал обнюхивать кусты", – сказал один из агентов, добавив, что рядом с собакой необходимо вести себя "как альфа-самец".

Командир заменил другого пса Мейджора, который также несколько раз кусал людей на территории Белого дома. Еще в семье президента США есть кошка Уиллоу.