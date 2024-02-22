Германия поддерживает назначение Рютте генсеком НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает назначение главы нидерландского правительства Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, его цитирует телеканал n-tv, сообщает "Европейская правда".

По словам Гебештрайта, Шольц "поддерживает кандидатуру Марка Рютте на должность нового генерального секретаря НАТО".

"Имея огромный опыт, обширные знания в области политики безопасности и сильные дипломатические способности, Марк Рютте является выдающимся кандидатом на должность генерального секретаря НАТО", – добавил представитель Шольца.

Как известно, НАТО стремится назначить преемника генерального секретаря Йенса Столтенберга, который уходит в отставку, накануне юбилейного саммита Альянса по случаю 75-й годовщины в Вашингтоне в июле.

Известно, что Великобритания поддерживает кандидатуру Марка Рютте на должность. Перед этим издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что президент США Джо Байден тоже поддерживает кандидатуру Рютте.

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