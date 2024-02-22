В Молдове задержали восьмерых украинцев, которые незаконно пересекли границу

На границе Молдовы и Украины задержали восьмерых украинцев, которые незаконно попали на территорию республики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 22 февраля сообщила пограничная полиция Молдовы.

Молдавские правоохранители рассказали, что незаконных мигрантов удалось обнаружить после того, как со стороны Украины донеслись выстрелы.

На место прибыла оперативная группа пограничников, которая с помощью стационарных средств наблюдения и дронов обнаружила восемь человек, которые "незаконным путем перешли границу" из Украины в Молдову.

Все задержанные оказались гражданами Украины. Они рассказали, что в целом заплатили более 50 тысяч долларов, чтобы попасть в Молдову. В этом им помогли два человека, причем один из них уже находится в молдавском розыске.

ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИЦИЯ МОЛДОВЫ

Другого организатора схемы переправки через границу задержала Государственная пограничная служба Украины, говорит молдавская сторона.

Все задержанные украинцы запросили убежища в Молдове, добавляют там.

В Молдове не впервые задерживают граждан Украины, которые незаконно попадают на ее территорию: последний такой случай произошел ранее на этой неделе.

По состоянию на октябрь 2023 года сообщалось, что Молдова с начала полномасштабной войны выдала 35 украинцев, которые незаконно пересекли границу.