У Молдові знову затримали групу українців, які незаконно перетнули кордон

Молдовські прикордонники повідомили про новий випадок затримання чоловіків-громадян України, які нелегально перетнули кордон.

Про це повідомила прикордонна поліція Молдови, пише "Європейська правда".

Групу у складі чотирьох чоловіків виявили 20 лютого близько 22:00 за допомогою приладів моніторингу в районі містечка Медвежа, на півночі Молдови.

Фото: Прикордонна поліція Молдови

Чоловіки зайшли вглиб території на 50 метрів, після чого їх затримали.

Порушники виявились громадянами України і заявили, що заплатили посередникам в Україні по 5000 доларів за допомогу з втечею. Також чоловіки попросили притулку у Молдові.

Про подібний випадок повідомляли також на початку лютого, тоді затримали п’ятьох громадян України.

Станом на жовтень 2023 року повідомляли, що Молдова від початку повномасштабної війни видала 35 українців, які незаконно перетнули кордон.