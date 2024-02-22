У Берліні поліція врятувала 48 котів під час рейду проти "розведення під тортурами"

Поліція та органи захисту тварин у німецькому Берліні врятували 48 котів під час рейду на двокімнатну квартиру, що де розміщувався нелегальний розплідник.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Врятовані коти були породи Український левкой – ця порода має серйозні фізичні вади та генетичні дефекти, зокрема, відсутні тактильні волоски, також такі коти мають викривлені вуха.

Така практика вважається в Німеччині "розведенням під тортурами" і заборонена.

Влада заборонила підозрюваному заводчику утримувати тварин і наказала йому зупинитися, але він не виконав вимогу правоохоронців, що стало приводом для поліцейського рейду.

Влада дізналася про незаконне розведення, коли чоловік виставив котів на продаж в Інтернеті.

Місцева влада вважає, що чоловік міг бути останнім заводчиком котів породи Український левкой.

Тепер йому також загрожує "значний штраф", повідомляє місцева районна адміністрація.

Здебільшого безшерстих котів роздали добровільним притулкам по всій Німеччині, де їм надали ветеринарну допомогу.

За даними Німецької асоціації захисту тварин, розведення під тортурами означає, що тварини ведуть життя, сповнене болю і страждань через їхні селекційні характеристики.

Нагадаємо, у липні 2022 Польська академія наук класифікувала котів як "інвазійний сторонній вид", тобто такий, що стрімко поширюється в певній екосистемі та становить загрозу її флорі й фауні, чим викликала скандал.

А у серпні у німецькому місті Вальдорф власникам котів дозволили випускати своїх домашніх улюбленців на вільну прогулянку, оскільки влада скасувала спеціальний "локдаун", запроваджений заради птахів.